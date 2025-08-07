Российский блогер поделился впечатлениями о работе девушек на пляжах Паттайи

07 августа 2025, 08:50

Фото: iStock/lena_serditova

В своем блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен» российский путешественник описал атмосферу на пляжах Паттайи, где множество женщин предлагают свои услуги отдыхающим. Блогер отметил, что ночью на побережье собирается большое количество девушек, которые предлагают массаж и другие услуги прямо под открытым небом.





По его словам, у каждой из девушек имеется шезлонг, на который они приглашают желающих расслабиться. В условиях конкуренции за внимание туристов тайки активно привлекают их, порой хватая за руки и одежду, чтобы окружить и не оставить шансов на отказ.



Блогер также подчеркнул, что женщины в обычной одежде предлагают стандартные услуги, такие как приготовление сока или еды, однако более нарядные девушки стремятся завести знакомство с европейцами для продолжительного общения.





«Лучший вариант для местной девушки — это найти состоятельного иностранца, который захочет провести с ней отпуск», — отметил путешественник.