16 октября 2025, 10:56

Фото: istockphoto / arcady_31

Каждый год 17 октября (по старому стилю — 4 октября) Православная Церковь чтит память священномученика Иерофея, жившего в I веке. В народной традиции эта дата получила название Ерофеев день и была окружена множеством поверий и обрядов. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Житие святого Иерофея Народные традиции и суеверия: почему в Ерофеев день боялись леса Что было принято делать в этот день: Строгие запреты Ерофеева дня Приметы на Ерофеев день

Житие святого Иерофея

Народные традиции и суеверия: почему в Ерофеев день боялись леса

Фото: istockphoto / avtk



Что было принято делать в этот день:

Защищать дом: чтобы уберечь жилище от злых духов, по углам комнат и у входа развешивали связки лука и чеснока, которые, по поверьям, отпугивали нечисть. Окна плотно занавешивали.

Заниматься домашними делами: женщины посвящали день спокойной работе по дому — уборке и готовке. Мужчины в это время чинили рыболовные снасти и охотничье снаряжение.

«Гнать тоску»: вынужденное сидение дома скрашивали с помощью «Ерофеича» — особой травяной настойки. Ее готовили из девяти видов растений (мяты, полыни, зверобоя, тысячелистника и др.), настаивали на алкоголе и употребляли в малых дозах для «успокоения души» и улучшения аппетита.

Строгие запреты Ерофеева дня

Фото: istockphoto / leolintang



Не ходить в лес и не общаться с незнакомцами. Считалось, что леший или кикимора могли принять человеческий облик и попытаться заговорить с путником, чтобы навести порчу.

Не играть свадьбы и не венчаться. Браки, заключенные в этот день, считались несчастливыми.

Избегать тяжелого труда и шума. Большую уборку с передвижением мебели не проводили, чтобы случайно не разозлить домового.

Не пускать в дом дурные мысли. Считалось, что негативные размышления в этот день обладают особой силой и притягивают неприятности.

Приметы на Ерофеев день