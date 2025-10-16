Ерофеев день 17 октября: как не разгневать домового и отвести беду, народные приметы
Каждый год 17 октября (по старому стилю — 4 октября) Православная Церковь чтит память священномученика Иерофея, жившего в I веке. В народной традиции эта дата получила название Ерофеев день и была окружена множеством поверий и обрядов. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Житие святого ИерофеяИстория святого Иерофея неразрывно связана с именами апостола Павла и Дионисия Ареопагита. Именно апостол Павел обратил обоих в христианскую веру и рукоположил Иерофея в сан епископа. Согласно церковному преданию, епископы Иерофей и Дионисий были в числе тех, кто провожал Деву Марию в последний путь, присутствуя при Ее Успении.
Святой Иерофей вошел в историю как мудрый и благочестивый проповедник. Он активно распространял христианство среди язычников, за что подвергся жестоким гонениям. После долгих пыток и истязаний он принял мученическую смерть, так и не отрекшись от своей веры.
Народные традиции и суеверия: почему в Ерофеев день боялись лесаВ народном календаре 17 октября отмечался как Ерофеев день, Лешегон или Проводы лешего. Считалось, что с этого времени осень окончательно поворачивает к зиме, о чем говорят поговорки: «С Ерофея и зима шубу надевает» или «С Ерофея холода сильнее». Главная особенность этого дня была связана с поверьем, что леший и прочая нечистая сила устраивают в лесу прощальный шабаш перед тем, как уйти под землю до весны. Их гуляния могли быть опасны для человека, поэтому ходить в лес, особенно в одиночку, строго запрещалось.
Что было принято делать в этот день:
- Защищать дом: чтобы уберечь жилище от злых духов, по углам комнат и у входа развешивали связки лука и чеснока, которые, по поверьям, отпугивали нечисть. Окна плотно занавешивали.
- Заниматься домашними делами: женщины посвящали день спокойной работе по дому — уборке и готовке. Мужчины в это время чинили рыболовные снасти и охотничье снаряжение.
- «Гнать тоску»: вынужденное сидение дома скрашивали с помощью «Ерофеича» — особой травяной настойки. Ее готовили из девяти видов растений (мяты, полыни, зверобоя, тысячелистника и др.), настаивали на алкоголе и употребляли в малых дозах для «успокоения души» и улучшения аппетита.
Строгие запреты Ерофеева дняНаши предки верили, что в этот день нужно быть особенно осторожным, чтобы не навлечь на себя беду.
- Не ходить в лес и не общаться с незнакомцами. Считалось, что леший или кикимора могли принять человеческий облик и попытаться заговорить с путником, чтобы навести порчу.
- Не играть свадьбы и не венчаться. Браки, заключенные в этот день, считались несчастливыми.
- Избегать тяжелого труда и шума. Большую уборку с передвижением мебели не проводили, чтобы случайно не разозлить домового.
- Не пускать в дом дурные мысли. Считалось, что негативные размышления в этот день обладают особой силой и притягивают неприятности.