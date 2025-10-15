Врач рассказала о влиянии пластика на сердце и здоровье
Химические вещества из пластика, такие как бисфенол А (BPA), теперь представляют для здоровья сердца не меньшую угрозу, чем традиционные факторы вроде высокого холестерина. Об этом «Известиям» рассказала медицинский работник КДЦ НКЦ №2 ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» Валерия Зарецкая.
Соединения, содержащиеся в бутылках и контейнерах, могут напрямую влиять на сердечный ритм. Основной способ защиты — осознанное сокращение контакта с пластиком: следует избегать контейнеров с маркировками «3», «6» и «7» (PC) и ни в коем случае не разогревать в них пищу в микроволновой печи, так как при нагреве миграция химикатов ускоряется.
Поскольку прямых средств для вывода BPA не существует, важно укреплять естественные механизмы детоксикации организма с помощью питания. Для этого врач рекомендует включить в рацион растворимую клетчатку (овсяные отруби, яблоки, бобовые), которая связывает токсины, а также антиоксиданты (ягоды, зеленый чай, куркуму) для защиты клеток от окислительного стресса.
Не менее важны продукты, богатые фолатами и витаминами группы B (зелень, чечевица, авокадо), и качественный белок (постное мясо, рыба, яйца) для поддержки работы печени. Однако Зарецкая подчеркивает, что не существует «волшебной таблетки», и правильное питание — это лишь поддерживающая мера, в то время как ключевую роль играет профилактика, то есть минимизация использования пластика.
