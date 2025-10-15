Врач рассказала о влиянии пластика на сердце и здоровье

15 октября 2025, 16:45

Медик Зарецкая назвала пластик фактором риска для сердечно-сосудистой системы

Фото: istockphoto / artisteer

Химические вещества из пластика, такие как бисфенол А (BPA), теперь представляют для здоровья сердца не меньшую угрозу, чем традиционные факторы вроде высокого холестерина. Об этом «Известиям» рассказала медицинский работник КДЦ НКЦ №2 ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» Валерия Зарецкая.