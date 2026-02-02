«Эротические триггеры»: Сексолог объяснила, почему мужчина отказывается от секса на самом деле

02 февраля 2026, 12:39

Сексолог Варра: мужчина отказывается от секса из-за несбывшихся фантазий

Фото: iStock/fizkes

Спустя некоторое время отношений сексуальное влечение между партнерами снижается. Специалисты утверждают, что это нормально, и единственный выход из этой ситуации — честный разговор.





Психоаналитик-сексолог международного класса Юлия Варра в беседе с «Радио 1» заявила, что мужчина отказывается от секса, как правило, из-за нереализации его фантазийного сексуального сценария.





«Если он женился, в семье все хорошо, но интерес в сексе пропал, то, вероятно, жена не попадает в его эротические триггеры. Здесь нужно копать глубже: какие порнофильмы он смотрит? Как он представляет себе идеальный половой акт? Если супруги эти разговоры не ведут, то она не узнает никогда, что, на самом деле, он хочет по-быстрому в лифте, а она всё время предлагает ему долгую прелюдию с лепестками роз в ванной», — объяснила эксперт.

«Если женщина отказывает в сексе, то там сложнее, но, скорее всего, мужчина не выполняет какие-то ее просьбы и мечты. Тогда идет пассивная, итальянская забастовка: жена есть, а секса нет», — сказала Варра.