«Рука на пульсе»: Россиянам рассказали, как справиться с сексуальным охлаждением в отношениях

02 февраля 2026, 12:26

Сексолог Варра: чтобы повысить сексуальный адреналин в паре, нужно разговаривать

Фото: iStock/Andrii Lysenko

Снижение интереса к сексу и его регулярности — частая проблема в длительных отношениях. По данным исследований, после трех лет жизни вместе с партнером 45% россиян признаются, что им не хватает секса. После пяти лет отношений таких недовольных уже 49%.





Психоаналитик-сексолог международного класса Юлия Варра в беседе с «Радио 1» объяснила, что некоторое сексуальное охлаждение, происходящее у всех пар после первого года совместной жизни, является нормальным явлением.





«Партнер становится знакомым, уже много раз пробованным, и, адреналиновая новизна пропадает», — дополнила она.

«Обычно у одного более высокая сексуальная конституция, у другого — менее. И первый вопрос: каким образом у супругов возникают сигналы на сексуальную близость? То есть, кто хочет больше: он или она? Как они договорились эти сигналы посылать, и по какой причине вдруг один из партнёров начинает манкировать своими обязанностями, отказывать в сексе, прикрываясь различными причинами», — предупредила Варра.

«Это глубокая сексологическая работа, поэтому всегда в своей паре держите руку на пульсе. Нужно знать, о чём мечтает партнёр, что он хочет, какие у него есть эротические фантазии, что бы он хотел исполнить? И точно так же отслеживайте свои реакции», — дала совет специалист.