«Волшебный пендаль»: блогер Алёна Ковальчук подала в суд на психотерапевта
Известная блогерша Алёна Ковальчук, специализирующаяся на курсах по снижению веса, подала иск в один из московских судов против психотерапевта и сексолога Анны Саба (Дусалиевой).
Как сообщает РИА Новости, инфлюенсер требует выплатить ей 5 миллионов рублей за незаконное использование товарного знака.
Суть спора связана с брендом «Волшебный пендаль» (также «Волшебный пендель»), права на который официально зарегистрированы на имя Ковальчук и действуют до 2031 года. По версии истца, ответчица нарушила исключительные права, разместив на своём сайте раздел под названием «Терапевтический клуб “Волшебный пендэль”».
Иск был принят судом 1 ноября 2025 года, а предварительное заседание запланировано на март 2026 года. При этом в судебных материалах не раскрывается, в какой именно форме произошло предполагаемое нарушение. Известно лишь, что обе стороны признают наличие конфликта вокруг использования спорного бренда.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России