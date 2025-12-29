«Волшебный пендаль»: блогер Алёна Ковальчук подала в суд на психотерапевта

29 декабря 2025, 19:17

Блогер Алёна Ковальчук требует от психотерапевта 5 млн руб. за «кражу» названия

Алёна Ковальчук (Фото: Instagram* / @alena__kovalchuk)

Известная блогерша Алёна Ковальчук, специализирующаяся на курсах по снижению веса, подала иск в один из московских судов против психотерапевта и сексолога Анны Саба (Дусалиевой).