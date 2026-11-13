«Еще один антитренд»: Стилист рассказала, что оставить в 2026 году, а что забрать в 2027-й

13 ноября 2026, 17:11

Стилист Скороходова: в 2026 году оставляем оверсайз и бежевый гардероб

Фото: iStock/Kseniia Kapris

Мода прощается с «тихой роскошью»: 2026 год проходит под знаком женственных силуэтов, мягких тканей и сдержанной чувственности, а коллекции весна-лето 2027, уже показанные на подиумах, предвещают «громкую» выразительность. Бельевой стиль перестает быть намеком и становится основой образа (бра как верхняя одежда), а на смену выверенным сочетаниям приходит нарочитая «неправильность» — несочетаемая обувь, асимметрия и макияж «после вечеринки».





Стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» составила рейтинг вещей и трендов, которые перейдут в 2027 год, и тех, с которыми пора попрощаться.



Главный символ женственности, по словам эксперта, — приталенный жакет с акцентными плечами.





«Это вещь, которая позволяет строить вот этот архитектурный силуэт и подходит под любые типы фигур. Самое интересное, что мы можем адаптировать его не только через классику, но и с широкими джинсами, с юбками, спортивной обувью», — отметила она.

«Замыкает тройку юбка-карандаш длины миди. Она может быть абсолютно любого материала», — рассказала эксперт.

«Тот самый бежевый гардероб, который мы все с вами видели и в социальных сетях немного надоел. Можно добавить в него фактуры. Я сочетаю шёлк и какие-то более фактурные поверхности. И на контрасте смотрится очень красиво. Еще один антитренд — бесформенный тотальный оверсайз. Объём остаётся актуальным, но важны пропорции. Поэтому мы сочетаем, например, широкие брюки с более компактным верхом и подчёркиваем линии талии», — пояснила стилист.