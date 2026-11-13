«Еще один антитренд»: Стилист рассказала, что оставить в 2026 году, а что забрать в 2027-й
Мода прощается с «тихой роскошью»: 2026 год проходит под знаком женственных силуэтов, мягких тканей и сдержанной чувственности, а коллекции весна-лето 2027, уже показанные на подиумах, предвещают «громкую» выразительность. Бельевой стиль перестает быть намеком и становится основой образа (бра как верхняя одежда), а на смену выверенным сочетаниям приходит нарочитая «неправильность» — несочетаемая обувь, асимметрия и макияж «после вечеринки».
Стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» составила рейтинг вещей и трендов, которые перейдут в 2027 год, и тех, с которыми пора попрощаться.
Главный символ женственности, по словам эксперта, — приталенный жакет с акцентными плечами.
«Это вещь, которая позволяет строить вот этот архитектурный силуэт и подходит под любые типы фигур. Самое интересное, что мы можем адаптировать его не только через классику, но и с широкими джинсами, с юбками, спортивной обувью», — отметила она.
Стилист подчеркнула, что второй обязательный элемент — крупная арт-брошь, которая добавляет акцентности, позволяет изменить абсолютно любой образ и придать вот такой шарм.
«Замыкает тройку юбка-карандаш длины миди. Она может быть абсолютно любого материала», — рассказала эксперт.
Анна Скороходова поделилась, что на первом месте среди устаревших трендов — тотальный бежевый гардероб.
«Тот самый бежевый гардероб, который мы все с вами видели и в социальных сетях немного надоел. Можно добавить в него фактуры. Я сочетаю шёлк и какие-то более фактурные поверхности. И на контрасте смотрится очень красиво. Еще один антитренд — бесформенный тотальный оверсайз. Объём остаётся актуальным, но важны пропорции. Поэтому мы сочетаем, например, широкие брюки с более компактным верхом и подчёркиваем линии талии», — пояснила стилист.
Идеально подобранные комплекты, по совету эксперта, тоже лучше оставить в 2026 году, потому что на смену этому приходит легкая небрежность.