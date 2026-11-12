«Цвет земли и устойчивости»: Стилист раскрыла, как тренды в моде отражают мировую повестку

12 ноября 2026, 11:38

Стилист Пелар: трендовый коричневый цвет свидетельствует о мире на земле

Фото: iStock/S_Z

Мода перестала быть просто индустрией красивых картинок. Сегодня подиумные коллекции и уличный стиль превратились в чувствительный барометр общественных настроений: дизайнеры переводят на язык ткани экономические кризисы, экологические тревоги и цифровую трансформацию.





Стилист Юлия Пелар в беседе с «Радио 1» заявила, что на смену закрытому чёрному приходит тёплая коричневая палитра — цвет земли, устойчивости и эмоционального комфорта.





«Чёрный традиционно воспринимается как цвет элегантности, статуса и власти. Но у него есть и другая сторона — дистанция и закрытость. И это такая своеобразная чёрная коробочка: я здесь, но насколько я готов впустить вас в своё пространство — это ещё большой вопрос», — сказала она.

«Психология цвета здесь соединяется с более широким культурным контекстом. Популярность тёплой коричневой палитры можно рассматривать как отражение общественного запроса на близость и человеческое общение не в соцсетях, а в реальной жизни», — отметила Юлия Пелар.