«Универсальный вариант»: Стилист назвала идеальный размер зимней сумки
Скороходова: зимой сумка должна быть заметнее объёмной верхней одежды
Стилист, дизайнер аксессуаров и основатель бренда by SKOROKHODOVA Анна Скороходова назвала оптимальный размер зимней сумки.
В беседе с «Известиями» эксперт отметила, что зимой сумка конкурирует с объёмной верхней одеждой, поэтому миниатюрные модели не всегда смотрятся гармонично. По её словам, длина ручек и материалы важны не меньше формы.
«На мой взгляд, наиболее универсальный вариант — это сумка среднего размера, примерно 28–35 см в ширину, с достаточно чётким, но не чрезмерно жёстким силуэтом», — сообщила Анна.Скороходова добавила, что подойдут и вытянутые прямоугольные модели, мягкая трапеция и лаконичные шопперы: они сочетаются и с пальто, и с пуховиком. Дизайнер подчеркнула: чем объёмнее одежда, тем заметнее должна быть сумка.
«Для зимы я бы в первую очередь рекомендовала качественную гладкую кожу с защитной отделкой или современные технологичные материалы с водоотталкивающими свойствами», — рассказала она.Эксперт дала главный совет — примерять сумку с той верхней одеждой, с которой вы планируете её носить.