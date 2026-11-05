«Универсальный вариант»: Стилист назвала идеальный размер зимней сумки

05 ноября 2026, 21:09

Скороходова: зимой сумка должна быть заметнее объёмной верхней одежды

Фото: Istock/Kseniia Kapris

Стилист, дизайнер аксессуаров и основатель бренда by SKOROKHODOVA Анна Скороходова назвала оптимальный размер зимней сумки.





В беседе с «Известиями» эксперт отметила, что зимой сумка конкурирует с объёмной верхней одеждой, поэтому миниатюрные модели не всегда смотрятся гармонично. По её словам, длина ручек и материалы важны не меньше формы.

«На мой взгляд, наиболее универсальный вариант — это сумка среднего размера, примерно 28–35 см в ширину, с достаточно чётким, но не чрезмерно жёстким силуэтом», — сообщила Анна.

«Для зимы я бы в первую очередь рекомендовала качественную гладкую кожу с защитной отделкой или современные технологичные материалы с водоотталкивающими свойствами», — рассказала она.