«Съемка и реальность — разные вещи»: Стилист рассказала, как нас обманывают соцсети

15 октября 2026, 11:36

Стилист Пелар: вещи на фотографиях отличаются от реальных

Фото: iStock/OksanaKiian

Сегодня уровень модной фотографии, стилизации и обработки изображений настолько высок, что даже самые простые вещи можно снять так, что они будут выглядеть невероятно эффектно. Однако, по словам специалистов, любой идеальный образ из Pinterest разваливается при первом порыве ветра и необходимости застегнуть пальто.





Стилист Юлия Пелар в беседе с «Радио 1» привела простой пример с обычными джинсами, белой футболкой и пальто: на фотографии модель стоит в красивой позе, пальто распахнуто, рука небрежно лежит в кармане, шарф повязан необычным способом, сумочка красиво зажата подмышкой — всё это выглядит потрясающе.





«Но стоит перенести эту женщину в обычную московскую жизнь — на улицу, где ветер и дождь, — как картинка рассыпается. Она застёгивает пальто. Шарф завязывает так, чтобы ей было тепло, а не так, чтобы он красиво развивался, как на фото. Сумку вешает на плечо, потому что нужно освободить руки. А джинсы, которые на фотографии эффектно волочились по земле, приходится либо подшивать, либо подворачивать, чтобы они не испачкались», — сказала она.

«Задача обычной женщины, которая утром собирается на работу, отвозит детей в школу, едет на встречу, а потом заходит в магазин — прожить в этой одежде целый день. И желательно, чтобы ей было удобно. Именно поэтому не нужно пытаться буквально повторить фотографию из Pinterest. Нужно понять, что именно вас в ней привлекло — красивое сочетание цвета, необычные пропорции, фактуры или аксессуар. Этот приём и стоит адаптировать под свою жизнь», — посоветовала Пелар.