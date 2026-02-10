«Эскортницы отмечают»: Депутат Милонов связал 14 февраля с гормонами и рассказал, что такое любовь по-русски

10 февраля 2026, 12:35

Депутат Милонов: День всех влюбленных должны отмечать эскортницы

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

В середине февраля во многих странах отмечают День святого Валентина или День всех влюбленных. В России этот романтический праздник появился относительно недавно, но уже собрал вокруг себя множество вопросов и сомнений.





Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Радио 1» заявил, что любовь в России отличается от той, что провозглашают 14 февраля.





«Этот день не про любовь, а про сиюминутные эмоции, гормональное влечение. В русском понимании любовь имеет смысл, если она глубинная, если она действительно лежит в основе создания семьи. А 14 февраля — коммерческий день, где речи про семью даже не идет», — сказал он.

«Тут история про гормоны, но тогда, если говорить честно, каждый публичный дом должен отмечать этот день. Чем чаще, тем лучше. Эскортницы пусть отмечают», — высказался Милонов.