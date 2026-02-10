«Эскортницы отмечают»: Депутат Милонов связал 14 февраля с гормонами и рассказал, что такое любовь по-русски
Депутат Милонов: День всех влюбленных должны отмечать эскортницы
В середине февраля во многих странах отмечают День святого Валентина или День всех влюбленных. В России этот романтический праздник появился относительно недавно, но уже собрал вокруг себя множество вопросов и сомнений.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Радио 1» заявил, что любовь в России отличается от той, что провозглашают 14 февраля.
«Этот день не про любовь, а про сиюминутные эмоции, гормональное влечение. В русском понимании любовь имеет смысл, если она глубинная, если она действительно лежит в основе создания семьи. А 14 февраля — коммерческий день, где речи про семью даже не идет», — сказал он.
По словам депутата, февральский День влюбленных не имеет никакого отношения к русской культуре, поэтому смысла его отмечать тоже нет.
«Тут история про гормоны, но тогда, если говорить честно, каждый публичный дом должен отмечать этот день. Чем чаще, тем лучше. Эскортницы пусть отмечают», — высказался Милонов.
Он отметил, что 14 февраля следует запретить отмечать в школах, а лучше — больше рассказывать о Дне Петра и Февронии, который является национальным праздником.