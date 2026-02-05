«Просчеты в системе профилактики»: Милонов высказался о нападениях на детсады и школы

05 февраля 2026, 18:10

Милонов о нападениях на школы и детсады: «Просчеты в системе профилактики»

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Случаи нападений на школы и детские сады нужно связать прежде всего не с недоработками охраны, а с провалами в профилактике.





Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «Татар-информом». Он комментировал инцидент в Оренбургской области, где мужчина с ножом ворвался в детсад.





«Понятно, что это единичные случаи, связанные как правило с аномалиями, с просчетами не в системе безопасности, а в системе профилактики», — сказал парламентарий.