В Кемерове резко подорожали цветы в преддверии Дня всех влюбленных

10 февраля 2026, 10:05

Фото: iStock/Probuxtor

В преддверии Дня всех влюбленных, который отмечается 14 февраля, в Кемерове подняли цены на цветы. Так, за букет из белых роз придется отдать три тысячи рублей, а из красных — пять тысяч.





По данным «Сiбдепо», с каждым днем цветы будут стоить все дороже. Отмечается, что до переоценки минимальная стоимость красной розы составляла 199 рублей, а уже на текущей неделе цветок стоит от 299 рублей. Такая же тенденция прослеживается и с другими цветами.



На сегодняшний день цена за одну герберу составляет 330 рублей, тюльпан можно купить за 220 рублей, хризантему и розовую розу — за 450 рублей. Самым бюджетным вариантом оказалась гвоздика — 170 рублей за один цветок.



Тем временем в столичном ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» ко Дню всех влюбленных подрастают тысячи тюльпанов, нарциссов, крокусов, груш и множество других растений. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу сада.





«В честь Дня всех влюбленных 14 февраля в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" стартует самая популярная ежегодная выставка "Репетиция весны". Тысячи растений расцветут на два месяца раньше природного срока, чтобы порадовать Москву к началу весны», — говорится в сообщении.