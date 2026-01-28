«Дорога к смерти»: В Госдуме согласились, что россиянки не рожают из жадности

28 января 2026, 19:45

Депутат Милонов считает, что счастье возможно только при наличии детей

Фото: Istock/EyeEm Mobile GmbH

Глава фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина заявила, что россиянки не хотят рожать из-за жадности. Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов поддержал эту точку зрения. По его мнению, отказ от материнства означает выбор ложного комфорта вместо истинного счастья.





В беседе с «Газетой.Ru» Милонов подчеркнул, что настоящее счастье человеку приносят дети, а не сиюминутные материальные блага. Он считает, что человек без детей остаётся несчастным даже при высоком достатке.

«Если человек выбрал жизнь без детей, то, по большому счёту, он идёт прямой дорогой к своей смерти. А дети, которые могли бы стать продолжением его жизни, носителем его рода в будущем, к сожалению, их нет. Вопрос не материальный, а вопрос ценностный. Люди рожают детей не потому, что у них много денег, а потому, что у них в голове и в душе правильные ценности есть», — заявил депутат.