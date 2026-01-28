«Дорога к смерти»: В Госдуме согласились, что россиянки не рожают из жадности
Депутат Милонов считает, что счастье возможно только при наличии детей
Глава фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина заявила, что россиянки не хотят рожать из-за жадности. Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов поддержал эту точку зрения. По его мнению, отказ от материнства означает выбор ложного комфорта вместо истинного счастья.
В беседе с «Газетой.Ru» Милонов подчеркнул, что настоящее счастье человеку приносят дети, а не сиюминутные материальные блага. Он считает, что человек без детей остаётся несчастным даже при высоком достатке.
«Если человек выбрал жизнь без детей, то, по большому счёту, он идёт прямой дорогой к своей смерти. А дети, которые могли бы стать продолжением его жизни, носителем его рода в будущем, к сожалению, их нет. Вопрос не материальный, а вопрос ценностный. Люди рожают детей не потому, что у них много денег, а потому, что у них в голове и в душе правильные ценности есть», — заявил депутат.Причинами отказа от рождения детей Милонов назвал внутреннюю пустоту, а не финансовые проблемы.