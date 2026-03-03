«Если хочется удивить»: Флорист рассказала, почему в этом году стоит отказаться от тюльпанов на 8 Марта

03 марта 2026, 18:54

Флорист Сафронова: букет на 8 марта можно собрать из орхидей

Фото: iStock/Alina Kulbasnaia

За две недели до Международного женского дня мужчины начинают ломать голову над традиционным вопросом: какие цветы подарить, чтобы не прогадать? Многие по привычке отправляются за тюльпанами и мимозой, но есть ли варианты интереснее?





Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова в беседе с «Радио 1» объяснила, что сегодня даже привычный тюльпан может стать оригинальным подарком благодаря современным сортам.





«Тюльпаны бывают не просто классической формы, а очень разные. Они могут быть по виду как пионы или лилии. Казалось бы, одно слово "тюльпан" звучит банально, но при всём при этом есть большое количество очень интересных сортов», — поделилась она.

«Это очень нежный, приятный цветок. Может быть даже махровый. У них очень нежные: сиреневые, розовые, голубоватые оттенки. Букет из эустомы будет выглядеть очень трогательно», — порекомендовала флорист.