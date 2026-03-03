«Если хочется удивить»: Флорист рассказала, почему в этом году стоит отказаться от тюльпанов на 8 Марта
Флорист Сафронова: букет на 8 марта можно собрать из орхидей
За две недели до Международного женского дня мужчины начинают ломать голову над традиционным вопросом: какие цветы подарить, чтобы не прогадать? Многие по привычке отправляются за тюльпанами и мимозой, но есть ли варианты интереснее?
Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова в беседе с «Радио 1» объяснила, что сегодня даже привычный тюльпан может стать оригинальным подарком благодаря современным сортам.
«Тюльпаны бывают не просто классической формы, а очень разные. Они могут быть по виду как пионы или лилии. Казалось бы, одно слово "тюльпан" звучит банально, но при всём при этом есть большое количество очень интересных сортов», — поделилась она.
По словам эксперта, если хочется удивить возлюбленную, нужно присмотреться к эустоме — цветку, который ботаники называют «колокольчиком прерий».
«Это очень нежный, приятный цветок. Может быть даже махровый. У них очень нежные: сиреневые, розовые, голубоватые оттенки. Букет из эустомы будет выглядеть очень трогательно», — порекомендовала флорист.
Кроме того, Валентина Сафронова напомнила, что на рынке представлен огромный ассортимент экзотических растений, таких как стрелиции, орхидеи и протеи. Однако ценник на такие цветы тоже соответствующий.