«Женщину не удивить»: Надежда Бабкина раскрыла главный тренд подарков на 8 марта

03 марта 2026, 16:06

Певица Надежда Бабкина призвала дарить женщинам впечатления вместо вещей

Надежда Бабкина (Фото: Instagram* @ngbabkina)

Народная артистка России Надежда Бабкина считает, что материальные подарки на 8 Марта утратили былую ценность. По её мнению, современные женщины больше дорожат эмоциями и впечатлениями, чем вещами.





В беседе с Общественной Службой Новостей Бабкина отметила, что сейчас удивить даму обычным презентом практически невозможно из-за товарного избытка в магазинах.

«А вот раньше, когда такого изобилия не было, все довольствовались малым. Но времена прошли, и сейчас все больше мы ценим эмоции, а ещё больше мы ценим позитивные эмоции», — сказала певица.

«Прыжки с парашюта, полёты на воздушных шарах, какие-то экстремальные игры, квесты — всё это девушки запомнят куда лучше, чем цветы, конфеты, колечки и прочее», — заявила певица.