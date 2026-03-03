Раскрыта необычная опасность блендера и кофемолки

03 марта 2026, 18:27

Невролог Демьяновская: Блендер и кофемолка наносят урон слуху

Фото: iStock/Yurii Yarema

Уровень шума от привычной бытовой техники может вредить слуху. Об этом предупредила врач-невролог Екатерина Демьяновская, передает РИАМО.