Раскрыта необычная опасность блендера и кофемолки
Уровень шума от привычной бытовой техники может вредить слуху. Об этом предупредила врач-невролог Екатерина Демьяновская, передает РИАМО.
Фоновый шум, превышающий безопасные 70-80 децибел, представляет собой скрытую угрозу для здоровья. К таким источникам шума относятся кухонные приборы, такие как блендер, кофемолка и мощная вытяжка, которые могут издавать звуки до 80-90 децибел, объяснила невролог.
Врач подчеркнула, что слуху могут вредить и другие фоновые звуки. Например, фоновая музыка в торговых центрах и спортивных залах, а также громкая музыка в ночных клубах создают значительную акустическую нагрузку. Шумы от городского транспорта и метро также являются источником повышенного звукового воздействия. Длительные поездки на автомобиле с открытыми окнами также могут быть опасны.
По мнению Демьяновской, даже если человек не ощущает дискомфорта от этих шумов, он может испытывать хроническую перегрузку. Это может привести к ухудшению слуха или появлению шума в ушах в течение нескольких лет.
