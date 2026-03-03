Психолог назвал самый беспроигрышный подарок на 8 Марта
Психолог Решетов назвал подарочный сертификат лучшим вариантом на 8 Марта
Психолог Павел Решетов назвал подарочный сертификат самым практичным вариантом презента на 8 Марта.
В беседе с NEWS.ru Решетов пояснил, что такие подарочные документы обычно не требуют серьёзных финансовых затрат.
«Дарить их можно не только жене или девушке, но и дочери и маме. Сейчас их можно купить в разных магазинах, на маркетплейсах или в компаниях», — отметил эксперт.Психолог предупредил, что совместный поход за покупками с женщиной может обернуться незапланированными тратами. Главное в любом подарке, по мнению Решетова, — это внимание к потребностям близкого человека.
Следует отметить, что эксперт по этикету тоже считает подарочный сертификат удачным вариантом презента на 8 марта.