«Если не я, то кто?»: Психолог объяснила, как гиперответственность маскирует выгорание

06 октября 2026, 14:24

Психолог Багаева: гиперответственность маскирует выгорание

Фото: iStock/Dima Berlin

Постоянное желание взять на себя чужую работу, дополнительные дежурства и тотальный контроль — это не всегда благородство. И зачастую подобная гиперотвественность ведет к худшему варианту выгорания.





Психолог Вера Багаева в беседе с «Радио 1» объяснила, почему гиперответственность является одной из самых частых психологических масок выгорания и как она запускает замкнутый круг.





«Формула "если не я, то кто?" знакома многим. Но за этим стоит не просто проявление благородства, а нарушение личных границ и некоторый компенсаторный механизм. Человек может взваливать на себя чужую работу, дополнительные дежурства, контроль, потому что самооценка очень жёстко сцеплена с ролью спасателя. В состоянии выгорания этот контроль ещё больше усиливается. Человеку кажется, что если он отпустит эти вожжи, то всё рухнет. Получается замкнутый круг: гиперответственность усугубляет выгорание, выгорание подпитывает тревогу, заставляя контролировать ещё сильнее, и так по кругу», — сказала она.

«Это явление часто называют высокофункциональным выгоранием. Оно может встречаться у заведующих отделением, ведущих хирургов, клиницистов с мировым именем. Внешне всё есть: статус, уважение, хорошая оплата, успешные кейсы лечения. Но за этим фасадом часто скрывается глубокий внутренний кризис. Человек продолжает выдавать блестящий результат за счёт жёсткой самодисциплины и перфекционизма, но перестаёт чувствовать радость от побед. Успех превращается в тяжёлую обязанность, которую нужно постоянно поддерживать. Внутри остаётся лишь ощущение серости, усталости и экзистенциального тупика», — объяснил Багаева.