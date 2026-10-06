Психолог назвала способы поставить агрессора на место без конфликта
Пауза и «я-послания» помогут сохранить контроль над своими эмоциями
Отвечать хамством на хамство не стоит: это может только усилить агрессию собеседника. Психолог Марианна Абравитова рассказала «Абзацу», что в такой ситуации лучше сделать паузу, не реагировать на отдельные выпады и обозначить личные границы.
Она отметила, что прежде чем ответить на хамство, нужно взять паузу.
«Это не про вашу слабость, а про стремление не отдать контроль над вашей реакцией», — объяснила специалист.По её словам, в некоторых случаях лучший вариант — пропустить выпад мимо ушей или спокойно сказать: «Я предпочту общаться взаимоуважительно».
Психолог также рекомендовала использовать «я-послания» и задавать ответные вопросы. Фраза «Мне неприятно слышать то, что вы озвучиваете» позволяет сообщить о своих чувствах и снизить напряжение. А вопрос о том, почему собеседник придерживается такого мнения, может перевести разговор в конструктивное русло.
Главная задача, подчеркнула Абравитова, — не поставить хама на место, а защитить собственное состояние и не позволить другому человеку управлять своей реакцией.