Психолог назвала способы поставить агрессора на место без конфликта

06 октября 2026, 11:36

Пауза и «я-послания» помогут сохранить контроль над своими эмоциями

Фото: istockphoto / kuppa_rock

Отвечать хамством на хамство не стоит: это может только усилить агрессию собеседника. Психолог Марианна Абравитова рассказала «Абзацу», что в такой ситуации лучше сделать паузу, не реагировать на отдельные выпады и обозначить личные границы.





Она отметила, что прежде чем ответить на хамство, нужно взять паузу.

«Это не про вашу слабость, а про стремление не отдать контроль над вашей реакцией», — объяснила специалист.