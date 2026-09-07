07 сентября 2026, 16:01

Фото: iStock/Ridofranz

Еще недавно работа могла приносить удовольствие, а теперь вызывает раздражение, апатию и желание от нее отстраниться. Сон и выходные не возвращают прежние силы, а привычные задачи начинают казаться бессмысленными — так может проявляться эмоциональное выгорание, которое способно затронуть здоровье, отношения и профессиональную жизнь. Подробнее о причинах и признаках этого синдрома читайте в материале «Радио 1».





Содержание Что такое эмоциональное выгорание Как вовремя заметить проблему Причины эмоционального истощения Почему трудоголизм и стремление к идеалу могут стать ловушкой Кто чаще оказывается в зоне риска Когда организм начинает подавать тревожные сигналы Разница между выгоранием или депрессией Тесты на определение эмоционального выгорания Как бороться с эмоциональным истощением Сколько времени требуется на восстановление Чем опасно игнорирование симптомов Как не довести себя до точки невозврата

Что такое эмоциональное выгорание

Фото: iStock/Lacheev

Как вовремя заметить проблему

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Причины эмоционального истощения

Фото: iStock/Ridofranz

Почему трудоголизм и стремление к идеалу могут стать ловушкой

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Кто чаще оказывается в зоне риска

Фото: iStock/GKV

Когда организм начинает подавать тревожные сигналы

Разница между выгоранием или депрессией

Фото: iStock/Dima Berlin

Тесты на определение эмоционального выгорания

Фото: iStock/Thapana Onphalai

Как бороться с эмоциональным истощением

Сколько времени требуется на восстановление

Фото: iStock/lithiumcloud

Чем опасно игнорирование симптомов

Как не довести себя до точки невозврата