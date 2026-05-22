Россиянам объяснили разницу между депрессией и выгоранием

Психиатр Гребенюков: При депрессии человек теряет интерес ко всему
При выгорании человек становится уставшим и раздражительным, а при депрессии он теряет интерес ко всему. Разницу между двумя болезнями объяснил психиатр Антон Гребенюков, передает РИА Новости.



При выгорании человек часто чувствует усталость и раздражение, тогда как депрессия проявляется в утрате интереса к ранее приятным и важным вещам. Другими словами, выгорание можно описать как: «Я не хочу работать, но рыбалку всё же люблю»; а депрессия как: «Мне безразлично всё: и работа, и рыбалка, и даже элементарные гигиенические процедуры», пояснил эксперт.

Гребенюков подчеркнул, что депрессия является серьёзным поводом для обращения за помощью к психотерапевту.

Екатерина Коршунова

