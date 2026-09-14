«Есть лаг»: Экономист дал прогнозы по инфляции и ключевой ставке в РФ

14 сентября 2026, 17:34

Экономист Чирков: в РФ есть тренд на снижение инфляции

Фото: IStock/Nadzeya Haroshka

Банк России прервал серию из десяти подряд снижений ключевой ставки и оставил её без изменений на уровне 14%. На этом фоне, как отмечают специалисты, ситуация со вкладами остается «очень даже выгодной» — ставки по депозитам по-прежнему существенно превышают инфляцию.





Экономист Максим Чирков в беседе с «Радио 1» объяснил, что Центробанк руководствуется различными факторами, и сейчас эти факторы очень противоречивые.





«С одной стороны, есть тренд на снижение ключевой ставки, и он достаточно длительный. В общем, с моей точки зрения, есть и тренд на снижение инфляции. Но с другой стороны, краткосрочно есть небольшой всплеск по текущей инфляции», — сказал он.

«Топливный фактор ярко выраженный. Но с другой стороны, всё-таки меры, которые принимает исполнительная власть в России, они как бы стабилизируют ситуацию и такой относительно краткосрочный, временный фактор сойдёт на нет», — сообщил экономист.

«То есть нельзя это сразу сделать. Всё равно пройдёт несколько недель, может быть, месяцев. Ну и опять же общая тенденция на снижение инфляции, с моей точки зрения, будет продолжаться. И опять же в России есть все возможности для снижения инфляции. Но этот процесс, конечно, небыстрый», — добавил Чирков.

«Это до сих пор достаточно высокий показатель. Больше, чем в два раза, превышает инфляцию, то есть это такой мощный сдерживающий антиинфляционный фактор, который, естественно, не даёт экономике развиваться так, как она могла бы потенциально», — пояснил эксперт.