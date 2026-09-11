Экономист объяснил сокрушительное поражение правящей партии Германии на выборах в Саксонии

11 сентября 2026, 09:21

Экономист Межевич: своим антирейтингом Мерц тянет вниз правящую партию ФРГ

Фото: iStock/arsenisspyros

Антирейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца тянет Христианско-демократический союз вниз. Так считает исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, доктор экономических наук Николай Межевич.





Напомним, АдГ одержала убедительную победу на земельных выборах в Саксонии-Анхальт, набрав почти 43,8% голосов. Лидер АдГ Алис Вайдель в ходе заседания в Бундестаге жёстко раскритиковала деятельность Мерца, обвинив его в эскалации конфликта на Украине, а также в деиндустриализации ФРГ.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Межевич отметил, что Мерц досидит до конца своего срока, однако волна критики со временем будет нарастать, а поводов для этого будет становиться всё больше.





«Слишком сильный результат показала АдГ в Саксонии, нарушив систему. Это, конечно, уже определенным образом изменило политический процесс в Германии. Несистемная партия, которая берет на выборах почти половину голосов избирателей. Система начала потихонечку скрипеть. Это уже очевидно», — пояснил политолог.