«Ключевая ставка замерла»: Россиянам дали советы по вкладам, облигациям и кредитам

11 сентября 2026, 18:38

Экономист Чирков: ситуация по вкладам сейчас выгодная

Фото: iStock/alexialex

Сегодня Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14,00% годовых, продлив паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Как быть в этой ситуации?





Экономист, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков в беседе с «Радио 1» заявил, что ситуация по вкладам сейчас выгодная.





«Сейчас ситуация со вкладами, с моей точки зрения, очень даже выгодная и неплохая. Ну, опять же, это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, но в целом ставки по вкладам сильно превышают инфляцию, в два и более раза — зависит от вида вклада», — сказал он.

«Те же самые государственные облигации считаются достаточно безрисковым активом в экономическом сообществе. То есть, мне кажется, что вот такого рода сбережения вполне оправданы и аккуратны», — пояснил Чирков.

«Я думаю, что всё-таки ставки остаются достаточно высокими, поэтому с кредитной нагрузкой нужно быть аккуратным. То есть рассчитывать риски, каждый человек должен для себя проводить риск-менеджмент», — предупредил он.