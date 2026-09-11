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Экономист назвал лучшее время для покупки iPhone 18

Экономист Хачатурян спрогнозировал снижение стоимости iPhone 18 весной 2027 года
Фото: iStock/Wirestock

Экономист Михаил Хачатурян посоветовал россиянам отложить покупку iPhone 18 Pro до февраля — марта 2027 года, поскольку к этому времени ажиотаж ослабнет, а поставщики наладят каналы ввоза.



В беседе с Life.ru эксперт отметил, что покупать новинку на старте продаж стоит только в случае, если прежний аппарат вышел из строя и не справляется со своими задачами.

«Стоит подождать шесть-семь месяцев и приобрести iPhone 18 Pro или Pro Max по более адекватным ценам», — порекомендовал Хачатурян.

Он считает, что новые iPhone массово начнут появляться в России в октябре. По его прогнозу, iPhone 18 Pro будет стоить не менее 170–190 тысяч рублей, а Pro Max — порядка 180–200 тысяч. Однако за первые экземпляры придется заплатить больше.

Apple официально не поставляет свою продукцию в Россию, поэтому все модели, начиная с iPhone 14, поступают в страну по параллельному импорту, из-за чего конечная стоимость аппарата увеличивается. При покупке устройств в Китае, Гонконге, Малайзии или Таиланде можно сэкономить порядка 15–25%, заключил Хачатурян.
Элина Позднякова

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