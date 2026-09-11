Экономист назвал лучшее время для покупки iPhone 18

11 сентября 2026, 09:57

Экономист Хачатурян спрогнозировал снижение стоимости iPhone 18 весной 2027 года

Фото: iStock/Wirestock

Экономист Михаил Хачатурян посоветовал россиянам отложить покупку iPhone 18 Pro до февраля — марта 2027 года, поскольку к этому времени ажиотаж ослабнет, а поставщики наладят каналы ввоза.





В беседе с Life.ru эксперт отметил, что покупать новинку на старте продаж стоит только в случае, если прежний аппарат вышел из строя и не справляется со своими задачами.





«Стоит подождать шесть-семь месяцев и приобрести iPhone 18 Pro или Pro Max по более адекватным ценам», — порекомендовал Хачатурян.