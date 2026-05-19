Эти способы помогут отмыть микроволновку лучше дорогой химии: как убрать жир и запах, когда менять крышку и что нельзя ставить внутрь
Микроволновка быстро собирает жир, брызги соусов и запахи еды. Уже через несколько дней камера теряет свежий вид, а на стенках появляется липкий налет. Если вовремя навести порядок, техника прослужит дольше и не будет пахнуть вчерашним ужином. В материале «Радио 1» рассказываем, как отмыть микроволновку внутри без лишних усилий, когда пора менять крышку для тарелки и какие привычки чаще всего сокращают срок службы прибора.
Как быстро отмыть микроволновку внутриПроще всего начать с пара. Он размягчает грязь и помогает снять старые пятна без жестких губок. Налейте в миску воду, добавьте несколько долек лимона или столовую ложку соды и включите нагрев на 3–5 минут. После этого не открывайте дверцу сразу. Подождите еще пару минут, чтобы пар подействовал на стенки и потолок камеры. Затем протрите внутреннюю поверхность мягкой салфеткой. Жир обычно сходит без усилий. Если пятна держатся крепко, смочите тряпку в теплой воде с каплей средства для посуды и пройдитесь еще раз. Такой способ хорошо работает, когда нужно почистить микроволновку от жира без агрессивной химии.
Лимон помогает не только размягчить налет, но и убрать неприятный запах. Сода освежает камеру и деликатно очищает поверхность. Уксус тоже справляется с загрязнениями, но у него резкий аромат. По этой причине многие хозяйки выбирают цитрус или обычное моющее средство. Сильные загрязнения лучше не скрести ножом и не тереть металлической губкой. Так легко повредить покрытие. Любая царапина со временем начнет собирать грязь еще быстрее, а сама камера потеряет аккуратный вид.
Чем почистить микроволновку, если внутри застывший жирКогда брызги давно засохли, одной влажной салфетки мало. В такой ситуации сначала прогрейте камеру паром, а потом нанесите на сложные участки густую кашицу из соды и воды. Оставьте ее на 10 минут. После этого аккуратно снимите размягченный слой мягкой стороной губки. Если на стеклянной тарелке остались следы жира, вымойте ее отдельно в теплой воде. Поддон лучше сушить насухо перед тем, как вернуть на место. Этот простой шаг защищает внутренний механизм от лишней влаги.
Особое внимание стоит уделить дверце. На стекле часто остаются отпечатки, капли и мутный налет. Их легко убрать раствором воды и средства для посуды. Уплотнители по краям тоже требуют ухода, потому что именно там нередко скапливаются крошки и жир.
Как убрать запах из микроволновкиЗапах рыбы, попкорна или разогретой еды может держаться внутри несколько дней. Чтобы вернуть свежесть, поставьте в камеру чашку с водой и лимоном на несколько минут. После нагрева протрите стенки и оставьте дверцу открытой на 15–20 минут. Хорошо помогает и сода. Насыпьте немного порошка в небольшую емкость и оставьте внутри на ночь, когда прибор не работает. Сода впитает лишние ароматы и сделает воздух внутри нейтральнее. Если неприятный фон возвращается снова, причина часто кроется не в самой еде, а в грязи на потолке, решетке вентиляции или уплотнителях. В таком случае нужна не маскировка, а полноценная уборка.
Как часто мыть микроволновку, чтобы не запускать грязьЛучший режим — быстро протирать камеру после активного использования. Если вы часто разогреваете супы, соусы и жирные блюда, легкую уборку стоит делать каждые 2–3 дня. Генеральную чистку удобно проводить раз в неделю. Такой подход экономит время. Свежие брызги уходят за минуту, а застарелый налет требует уже куда больше сил. К тому же чистая техника меньше пахнет и выглядит аккуратнее.
Когда менять крышку для микроволновкиКрышка для тарелки заметно облегчает уход. Она защищает стенки от брызг и помогает сохранять камеру чистой дольше. Но даже этот аксессуар не служит вечно. Если пластик потемнел, покрылся трещинами, начал неприятно пахнуть или деформировался от нагрева, крышку пора заменить. Не стоит ждать, пока материал станет хрупким. При повреждениях он хуже защищает от брызг и может начать крошиться. В среднем качественная крышка служит около года или дольше, если вы регулярно моете ее и не перегреваете. При ежедневном использовании осматривать ее лучше хотя бы раз в несколько месяцев. Если поверхность стала липкой, мутной или шероховатой, разумнее купить новую. Стоит такой аксессуар недорого, а пользы от него много.
Как продлить срок службы микроволновкиСрок службы часто зависит не от цены техники, а от привычек хозяев. Прежде всего не хлопайте дверцей. Резкие движения со временем изнашивают защелки и могут повредить механизм закрывания. После разогрева полезно ненадолго оставлять камеру открытой. Проветривание помогает убрать лишнюю влагу и запахи. Внутри будет меньше конденсата, а значит, снизится риск появления стойкого налета. Важно следить за чистотой вращающегося кольца и стеклянной тарелки. Если на этих деталях скапливается грязь, поддон может крутиться рывками. Из-за этого пища прогревается хуже, а сам прибор работает с лишней нагрузкой.
Не включайте пустую микроволновку даже на короткое время. В таком режиме техника перегревается и быстрее изнашивается. Еще один полезный совет — не держать прибор вплотную к стене. Ему нужен небольшой зазор для нормальной вентиляции.