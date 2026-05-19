Детей и молодежь приглашают на всероссийский конкурс «Креатор будущего — 2026»
Детей и молодежь в возрасте от семи до 25 лет приглашают к участию во Всероссийском заочном творческом конкурсе «Креатор будущего — 2026». Прием заявок продлится до 27 мая 2026 года.
Конкурс проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Ключевая тема этого года — «Культурный код».
Цель конкурса кроется в формировании интереса у подрастающего поколения к культурному наследию России через творческие профессии. Также он направлен на поддержку талантов в сфере искусства, дизайна, цифровых технологий и народной культуры.
Работы принимаются по следующим направлениям: фольклор и народная культура, живопись и графика, дизайн, хореография, музыкальное искусство, аранжировка и композиция, кино, медиа и цифровой контент.
Итоги подведут 1 июня 2026 года. Работы победителей опубликуют в онлайн-галерее на сайте Арктического государственного университета искусств, культуры и креативных индустрий. Заявки на участие принимаются по ссылке.
