ИКИ РАН: на видимой стороне Солнца на несколько дней наступит спад активности
В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что активные области на видимой стороне Солнца почти исчерпали энергию и уже с завтрашнего дня на звезде начнется «мертвый сезон». Об этом пишет РИА Новости.
По оценке ученых, сегодняшний день может стать последним, когда еще возможны небольшие события. Затем вспышечная активность, вероятно, снизится на 2–3 суток. После этого на видимую сторону Солнца с обратной стороны начнут выходить активные центры. Специалисты добавили, что во вторник на Земле сохраняется небольшая вероятность магнитной бури. Со среды, по их словам, «все уйдет в полный ноль».
Солнечная активность влияет на космическую погоду, от которой зависят состояние магнитосферы Земли, работа спутников, радиосвязи и навигационных систем. В периоды сильных вспышек и выбросов плазмы вероятность магнитных бурь возрастает, тогда как во время спада активности такие риски заметно снижаются.
