«Это беспочвенно»: Диетолог разоблачил главные мифы о любимом гарнире

01 октября 2026, 17:41

Диетолог Пристанский: рис можно есть даже на диете

Фото: iStock/piotr_malczyk

Бурый рис полезнее белого? Рис нельзя есть на похудении? Что это: правда или распространенные слухи?





Диетолог-нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» объяснил, почему большая часть этих убеждений — не более чем миф, и что на самом деле важно, если вы следите за фигурой.



Многие уверены: если рис, то обязательно бурый или дикий — он «полезнее». Однако, по словам эксперта, разница между сортами не так драматична, как принято думать. Отличаются они в первую очередь ароматом, степенью разварки и плотностью, а не «чудо-свойствами».





«Самым богатым по клетчатке, конечно, будут тёмный, дикий, бурый рис. Все эти виды — вытянутые, плотные, нешлифованные. С точки зрения насыщенности клетчаткой они будут лидирующими. Но в целом нутриент почти одинаковый везде», — сказал он.

«Любой гарнир можно на похудении абсолютно беспроблемен. Углевод как таковой не сильно богат на количество калорий: в углеводах порядка четырёх килокалорий, примерно так же, как и в белке. Куда важнее следить за жирами — самым энергоёмким нутриентом (9 ккал на грамм) — и за общим балансом белков, жиров и углеводов в рационе. А любые секреты "правильного" приготовления риса — тоже не более чем миф. Это обычный гарнир», — резюмировал Пристанский.