Россиянам рассказали, где искать грибы в октябре
Октябрь не означает окончание грибного сезона: опытные грибники продолжают ходить в лес, причем состав грибов в это время меняется. Поздние виды лучше подходят для засолки и маринования.
URA.RU сообщили, что опята и грузди способны переносить ночные температуры до минус 2–3 градусов. При похолодании грибница уходит глубже в почву, но не погибает. А вот лисички и сыроежки к октябрю практически исчезают.
Успех тихой охоты во многом зависит от погоды в конце сентября. После дождей шансы найти много грибов выше, а продолжительная засуха приводит к тому, что грибница раньше прекращает плодоношение.
В Подмосковье и средней полосе грибникам советуют искать опята не на открытых полянах, а в оврагах и возле старых пней. В Ленинградской области и на Урале дольше сохраняются грузди и рыжики в хвойных лесах. В Сибири поздние опята можно найти на южных склонах оврагов, где почва дольше остается теплой.
При этом не стоит ориентироваться на летние места сбора: осенью грибы чаще прячутся под пологом леса. Перед походом важно учитывать погоду за предыдущую неделю. Также специалисты не советуют брать незнакомые или сомнительные грибы «на всякий случай» — перед сбором необходимо осмотреть ножку на срезе. Рыхлая мякоть может быть признаком того, что гриб лучше оставить в лесу.
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