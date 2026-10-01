Россиянам рассказали, где искать грибы в октябре

01 октября 2026, 17:02

После дождей в лесах можно найти опята, грузди и рыжики для заготовок

Фото: istockphoto / Eileen Kumpf

Октябрь не означает окончание грибного сезона: опытные грибники продолжают ходить в лес, причем состав грибов в это время меняется. Поздние виды лучше подходят для засолки и маринования.