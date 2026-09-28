Диетологи назвали полезный продукт при запоре
Диетолог Марси Васке заявила, что два киви в ежедневном рационе способны облегчить симптомы запора. По её словам, фрукт помогает наладить регулярность работы кишечника и улучшить характеристики стула.
В беседе с Health Васке и диетолог Моника Амберн рассказали, что такой эффект проявлялся при употреблении двух плодов в день на протяжении четырех недель у людей с функциональными расстройствами кишечника. Амберн отметила, что киви в ряде случаев действует заметнее пищевых добавок с клетчаткой.
Специалисты связали пользу фрукта с актинидином — ферментом, поддерживающим переваривание плотной пищи. В мякоти содержатся оба вида пищевых волокон: растворимые и нерастворимые.
Васке подчеркнула, что волокна киви хорошо связывают воду. По этой способности они превосходят клетчатку из яблок и пшеничных отрубей, что влияет на мягкость и объем содержимого кишечника.
Яблоки специалисты тоже считают подходящим продуктом для пищеварения. Пектин в их составе способствует размягчению стула, однако киви, по мнению диетологов, эффективнее поддерживает его нормальную консистенцию и регулярное опорожнение кишечника.
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