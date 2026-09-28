Диетологи назвали полезный продукт при запоре

28 сентября 2026, 11:11

Диетолог Васке: Два киви в день могут уменьшить проявления запора

Фото: iStock/Mizina

Диетолог Марси Васке заявила, что два киви в ежедневном рационе способны облегчить симптомы запора. По её словам, фрукт помогает наладить регулярность работы кишечника и улучшить характеристики стула.