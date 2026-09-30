Диетолог назвала самые полезные осенние овощи
Диетолог Татьяна Залетова назвала свеклу, капусту, тыкву и морковь самыми полезными осенними овощами.
В беседе с Москвой 24 врач особое внимание уделила тыкве и моркови.
«Это прекрасные источники каротиноидов, в том числе бета-каротина, который в организме способен превращаться в витамин А. Элемент поддерживает барьерные функции слизистых оболочек, а значит, делает крепче иммунитет, плюс укрепляет роговицу и конъюнктиву глаз», — сообщила Татьяна.По словам Залетовой, стоит включать в меню разные виды капусты: белокочанную, цветную, брокколи, брюссельскую. Они содержат пищевые волокна, витамин C, фолаты и другие полезные соединения.
Томаты диетолог советует добавлять в рацион ради ликопина. Это вещество снижает риск болезней сердечно-сосудистой системы. Термическая обработка и немного жира повышают его биодоступность. Свекла, по словам эксперта, содержит природные нитраты, которые мягко снижают артериальное давление.