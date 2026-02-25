«Это его ресурс»: Экономист объяснил, может ли банк списывать комиссии за отсутствие операций по карте

25 февраля 2026, 16:28

Экономист Беляев: у банка нет оснований списывать с карты деньги

Фото: iStock/gpointstudio

В некоторых случаях банки вправе списывать комиссию с клиентов за отсутствие операций по карте. По словам специалистов, такая возможность предусмотрена в ряде договоров.





Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с «Радио 1» отметил, что если это прописано в договоре, то ничего поменять и оспорить нельзя.





«Центральный Банк должен дать нам разъяснения по поводу того, насколько это законно или незаконно. Он как регулятор должен объяснить, правомерно поступают банки или неправомерно», — сказал он.

«Более того, если у вас на карте есть остатки средств, то они учитываются в пассивах банка. То есть это его ресурс. Банк, опираясь на ресурсы, проводит активные операции. Поэтому если вы положили деньги на карту и ими никак не пользуетесь, то они все равно в ресурсе банка», — объяснил Беляев.