«Это его ресурс»: Экономист объяснил, может ли банк списывать комиссии за отсутствие операций по карте
Экономист Беляев: у банка нет оснований списывать с карты деньги
В некоторых случаях банки вправе списывать комиссию с клиентов за отсутствие операций по карте. По словам специалистов, такая возможность предусмотрена в ряде договоров.
Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с «Радио 1» отметил, что если это прописано в договоре, то ничего поменять и оспорить нельзя.
«Центральный Банк должен дать нам разъяснения по поводу того, насколько это законно или незаконно. Он как регулятор должен объяснить, правомерно поступают банки или неправомерно», — сказал он.
По словам эксперта, банк не несет посторонних расходов, если у клиента нет операций по карте.
«Более того, если у вас на карте есть остатки средств, то они учитываются в пассивах банка. То есть это его ресурс. Банк, опираясь на ресурсы, проводит активные операции. Поэтому если вы положили деньги на карту и ими никак не пользуетесь, то они все равно в ресурсе банка», — объяснил Беляев.
Он добавил, что у банка нет оснований для того, чтобы списывать с карты деньги.