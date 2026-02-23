Молодым россиянам предрекли жизнь с родителями вместо ипотеки
Финансист Селезнёв: молодые россияне всю жизнь проживут с родителями без ипотеки
Молодые россияне из малочисленных семей теоретически могут никогда не покупать собственное жильё, прожив всю жизнь с родителями. Такую точку зрения высказал эксперт по фондовому рынку «Газеты.Ru» Кирилл Селезнёв.
По словам специалиста, в семьях с одним ребёнком наследник получает недвижимость нескольких поколений в наследство.
«Проблема в том, что такой формат приводит к расслоению. Реально удобное, современное, качественное жильё в хороших локациях — в дефиците, и за него борются самые успешные в карьере, предприимчивые, обеспеченные люди, то есть меньшинство», — пояснил Селезнёв.Остальные, по словам эксперта, живут в стареющих домах, которые сложно продать или обновить. Говоря о покупке жилья, финансист отметил отсутствие альтернатив ипотеке. Он посоветовал копить на первый взнос, сравнивать условия и регионы. Эксперт заключил, что ипотечные программы дороже аренды, но накопить полную стоимость квартиры практически нереально.