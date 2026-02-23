Молодым россиянам предрекли жизнь с родителями вместо ипотеки

23 февраля 2026, 12:13

Финансист Селезнёв: молодые россияне всю жизнь проживут с родителями без ипотеки

Фото: Istock/mapo

Молодые россияне из малочисленных семей теоретически могут никогда не покупать собственное жильё, прожив всю жизнь с родителями. Такую точку зрения высказал эксперт по фондовому рынку «Газеты.Ru» Кирилл Селезнёв.





По словам специалиста, в семьях с одним ребёнком наследник получает недвижимость нескольких поколений в наследство.

«Проблема в том, что такой формат приводит к расслоению. Реально удобное, современное, качественное жильё в хороших локациях — в дефиците, и за него борются самые успешные в карьере, предприимчивые, обеспеченные люди, то есть меньшинство», — пояснил Селезнёв.