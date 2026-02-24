Цифровой помощник от резидента ОЭЗ «Дубна» ускорит проектирование в 100 раз
Компания «Мы – будущее», являющаяся IT-резидентом ОЭЗ «Дубна», разработает и внедрит Цифрового проектировщика в бизнес-процессы производителя систем из полимерных материалов – компании НПП «Новые технологии – Дубна». Она также работает на площадке особой экономической зоны, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Резиденты заключили соглашение, которое позволит производителю значительно ускорить процесс выпуска продукции. Компания «Мы – будущее» разрабатывает цифровую платформу – универсальный инструмент взаимодействия между продавцами и клиентами. Внедрение такого цифрового помощника ускорит процессы обработки задач в 100 раз.
«Представьте себе, что ваш офис в полном составе – менеджеры, бухгалтеры, служба технического контроля, финансисты, юристы, логисты, проектировщики – работает круглосуточно и без выходных. При этом им не нужно платить, они не уходят в отпуск, не болеют, оперативно выполняют задачи», – объяснил суть проекта гендиректор ООО «Мы – будущее» Виталий Бельский.Для НПП «Новые технологии – Дубна» разработают цифровой помощник, который позволит автоматизировать проектирование колодцев из полимерных материалов. Проектирование будет занимать не более минуты. Для этого пользователю нужно будет внести желаемые параметры, а цифровой проектировщик моментально сгенерирует чертёж в 2D-формате.
По предварительным расчетам, разработка нового резидента позволит увеличить производительность труда сотрудников компании «Новые технологии – Дубна» в 2,5 раза, сэкономит время покупателя на 60%, а время проектантов – на 95%.