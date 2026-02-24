Цифровой помощник от резидента ОЭЗ «Дубна» ускорит проектирование в 100 раз

24 февраля 2026, 18:09

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания «Мы – будущее», являющаяся IT-резидентом ОЭЗ «Дубна», разработает и внедрит Цифрового проектировщика в бизнес-процессы производителя систем из полимерных материалов – компании НПП «Новые технологии – Дубна». Она также работает на площадке особой экономической зоны, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.





Резиденты заключили соглашение, которое позволит производителю значительно ускорить процесс выпуска продукции. Компания «Мы – будущее» разрабатывает цифровую платформу – универсальный инструмент взаимодействия между продавцами и клиентами. Внедрение такого цифрового помощника ускорит процессы обработки задач в 100 раз.

«Представьте себе, что ваш офис в полном составе – менеджеры, бухгалтеры, служба технического контроля, финансисты, юристы, логисты, проектировщики – работает круглосуточно и без выходных. При этом им не нужно платить, они не уходят в отпуск, не болеют, оперативно выполняют задачи», – объяснил суть проекта гендиректор ООО «Мы – будущее» Виталий Бельский.