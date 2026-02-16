Раскрыты самые простые способы получения налоговых вычетов в 2026 году

16 февраля 2026, 07:15

РИА Новости: получить стандартные вычеты на детей проще всего через работодателя

Фото: iStock/Thapana Onphalai

Федеральная налоговая служба (ФНС) упростила процесс получения имущественных и инвестиционных льгот. Адвокат Андрей Костин рассказал, что россияне могут легко оформить стандартные вычеты на детей через работодателя. Это самый простой способ, который позволяет избежать лишних хлопот. Об этом пишет РИА Новости.