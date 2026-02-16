Раскрыты самые простые способы получения налоговых вычетов в 2026 году
Федеральная налоговая служба (ФНС) упростила процесс получения имущественных и инвестиционных льгот. Адвокат Андрей Костин рассказал, что россияне могут легко оформить стандартные вычеты на детей через работодателя. Это самый простой способ, который позволяет избежать лишних хлопот. Об этом пишет РИА Новости.
Чтобы получить вычет, достаточно подать заявление на имя работодателя. Никакие дополнительные обращения в налоговую не потребуются. После этого с зарплаты не будут удерживать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до тех пор, пока сумма не исчерпается.
В 2026 году размеры стандартных вычетов на детей составляют: 1,4 тысячи рублей на первого, 2,8 тысячи рублей на второго и 6 тысяч рублей на третьего. Если у вас есть ребенок-инвалид, вы получите вычет в размере 12 тысяч рублей. Важно помнить, что не все льготы можно оформить через работодателя. Социальные налоговые вычеты на благотворительность и инвестиционные требуют отдельного подхода.
