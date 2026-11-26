26 ноября 2026, 14:53

Орнитолог Лёвкина: птиц нельзя кормить хлебом и копченым салом

Фото: istockphoto/Dmitry Potashkin

В зимний период у птиц исчезает большинство кормовых ресурсов, но главная опасность — не голод, а неправильная еда, которую предлагают люди. По словам специалистов, начинать подкормку стоит только с приходом устойчивых морозов и снега, а к выбору продуктов нужно подходить строго.





Эксперт некоммерческого партнёрства «Птицы и люди» Елизавета Лёвкина в беседе с «Радио 1» заявила, что категорически нельзя давать птицам что-либо солёное, сладкое, копчёное, потому что эти продукты будут влиять на их водно-солевой обмен.





«И в конечном итоге птица просто может погибнуть, так как будет происходить сбой в определённых системах. Например, сало — прекрасный продукт, но когда оно не копчёное, не солёное и в целом без каких-либо специй», — предупредила орнитолог.



«Хлеб нежелательно давать птицам, в особенности ржаной. Птицы его, конечно, съедят, но я обычно привожу его в сравнение с фастфудом. Мы с вами можем его есть, но никакой пищевой ценности он не имеет и при этом будет приносить наибольший вред организму», — пояснила Лёвкина.

«Лучше выбирать корма в максимально чистом, природном виде — например, несолёные и нежареные семечки подсолнечника. Кстати, вопреки распространённому мнению, снегири, которых многие мечтают увидеть на кормушке, питаются не мякотью рябины, а семенами внутри ягод — их тоже можно привлечь нежареными семечками», — резюмировала орнитолог.

