Куриное нашествие на Гавайях: одичавшие птицы держат в страхе жителей Оаху

08 ноября 2026, 03:49

NYP: на Гавайях началось нашествие диких кур

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Grok)

Жизнь обитателей острова Оаху превратилась в непрекращающийся «курятник». Одичавшие птицы расплодились настолько, что серьёзно осложняют быт местных жителей.