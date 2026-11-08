Куриное нашествие на Гавайях: одичавшие птицы держат в страхе жителей Оаху
Жизнь обитателей острова Оаху превратилась в непрекращающийся «курятник». Одичавшие птицы расплодились настолько, что серьёзно осложняют быт местных жителей.
Как сообщает New York Post, пернатые шумят круглосуточно, бегают по городским улицам, портят сады и дворы, пугают домашних питомцев и загрязняют территорию помётом. Власти пытаются взять ситуацию под контроль. В рамках просветительской кампании в парках и общественном транспорте разместили таблички с призывом не кормить диких кур. Кроме того, ведётся отлов птиц, но работа осложняется тем, что неизвестные регулярно портят ловушки.
Среди возможных причин бесконтрольного роста популяции местные жители называют нелегальные петушиные бои. По их версии, недобросовестные заводчики избавляются от ненужных птиц, выпуская их в жилых районах. Чиновники рассчитывают, что ограничение доступа к пище поможет постепенно снизить численность пернатых и уменьшить масштаб проблемы.
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