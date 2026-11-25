В Минэкологии Подмосковья назвали правильные продукты для зимней подкормки птиц
Привычка кормить птиц хлебом и остатками пищи со стола может принести пернатым больше вреда, чем пользы. Об этом предупредили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
В ведомстве рассказали о правильном рационе для зимней подкормки птиц. Её стоит начинать, когда установятся устойчивые морозы и снежный покров.
«Самое распространённое и опасное заблуждение – кормить птиц хлебом. Хлеб, особенно чёрный и свежий, – один из самых вредных продуктов для пернатых. Он вызывает брожение в желудке, а соль, которая содержится в выпечке, наносит удар по почкам. Зимняя подкормка должна быть продуманной. Это не утилизация остатков со стола, а помощь, которая требует ответственности», – подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.Птицам можно давать нежареные и несолёные семечки подсолнечника. Это основной корм для синиц. Сырое несолёное сало допустимо только в мороз, небольшими кусочками. Безопасны также сушёные ягоды рябины, боярышника и шиповника. Овёс, просо и цельные зёрна пшеницы можно давать в небольших количествах. Категорически запрещены любой хлеб; жареные, солёные и сладкие семечки, орехи, чипсы; сало с солью и специями, копчёности; остатки супов, каши с маслом, колбаса, сосиски; печенье, сдоба, конфеты, а также заплесневелые и испорченные продукты.
Отдельно в министерстве рассказали о подкормке уток в парках и на водоёмах. Водоплавающих, которые остаются зимовать на незамерзающих водоёмах, можно подкармливать только зерном и специальным комбикормом. При этом корм нельзя бросать в воду в больших количествах.
«Мы призываем жителей Подмосковья подходить к подкормке птиц с умом. Правильно оборудованная кормушка и подбор корма могут спасти десятки птиц в самые холодные месяцы. Скоро стартует акция «Покорми птиц», которая проходит в регионе каждый год под эгидой нашего министерства. У нас очень активные жители, и мы надеемся, что в этом году участников будет ещё больше», – заключил Фирсов.В министерстве добавили, что кормушки для пернатых нужно регулярно чистить, а подкормка не должна быть слишком обильной: птицы должны сохранять способность самостоятельно добывать корм.