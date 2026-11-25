25 ноября 2026, 18:03

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Привычка кормить птиц хлебом и остатками пищи со стола может принести пернатым больше вреда, чем пользы. Об этом предупредили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.





В ведомстве рассказали о правильном рационе для зимней подкормки птиц. Её стоит начинать, когда установятся устойчивые морозы и снежный покров.

«Самое распространённое и опасное заблуждение – кормить птиц хлебом. Хлеб, особенно чёрный и свежий, – один из самых вредных продуктов для пернатых. Он вызывает брожение в желудке, а соль, которая содержится в выпечке, наносит удар по почкам. Зимняя подкормка должна быть продуманной. Это не утилизация остатков со стола, а помощь, которая требует ответственности», – подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

«Мы призываем жителей Подмосковья подходить к подкормке птиц с умом. Правильно оборудованная кормушка и подбор корма могут спасти десятки птиц в самые холодные месяцы. Скоро стартует акция «Покорми птиц», которая проходит в регионе каждый год под эгидой нашего министерства. У нас очень активные жители, и мы надеемся, что в этом году участников будет ещё больше», – заключил Фирсов.