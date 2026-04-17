Россиянам объяснили причины падения производства мяса птицы в стране

17 апреля 2026, 13:24

Глава НМА Юшин: Производство мяса птицы в РФ упало из-за низкой рентабельности

В России в первом квартале текущего года снизилось производство мяса птицы из-за роста себестоимости этой продукции. Об этом рассказал руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.





По его словам, птицефабрики не могут повышать цены из-за ограниченной покупательской способности, а также конкуренции между куриным и свиным мясом и дешевого импорта филе грудки из Китая. Поэтому они становятся нерентабельными.





«Долгое время многие птицефабрики работали с рентабельностью, близкой к нулевой или даже отрицательной. Цены производителей на основной продукт — тушку бройлера — сегодня ниже, чем в 2023 году. Многие части кур тоже стоят дешевле, чем в среднем за последние пять лет», — отметил Юшин в интервью URA.RU.

«Покупатели все чаще отдают предпочтение более доступным вариантам. Доля куриного мяса в общем объеме продаж увеличилась до 70%, свинина занимает около 22%, а говядина представлена незначительной частью рынка — приблизительно 7–8%. Потребление баранины остается крайне низким», – рассказал Белхароев Агентству городских новостей «Москва».