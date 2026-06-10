«Это и есть наркотик»: Психолог назвала две главные неочевидные зависимости россиян

10 июня 2026, 13:21

Психолог Кардиакос: шопоголия и ониомания имеют маленькое различие

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

С развитием маркетплейсов и доставки у психологов появилось два разных диагноза поведения: шопоголия и ониомания. На первый взгляд они похожи, но механизмы снятия тревоги — принципиально разные.





Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что шопоголик все покупает и снимает с помощью этого тревогу. Он может это все не носить, не использовать. В ониомании то же самое, но там не обязательно чувство покупки. Это следствие современных тенденций — Wildberries, Ozon и так далее.



По словам эксперта, в классической шопоголии компульсия запускается актом покупки. Оплата, подтверждение, ожидание доставки — это и есть наркотик. При ониомании человеку не нужно расставаться с деньгами. Ему нужен сам процесс: скроллинг, сравнение, добавление в корзину, выбор.





«В ониомании больше акт серфинга, добавления в корзину. Человеку нужно погружаться в скроллинг и ощущение того, что он что-то контролирует, что-то выбрал, что-то ждет. Это как некая параллельная жизнь, внутри которой он совершает множество решений, где он способен отказываться от выбора», — объяснила Кардиакос.

«Особенно к этому склонны люди, которым трудно говорить "нет" и принимать важные решения. Они разгружают свою тревогу от непринятых решений, от несказанных слов с помощью таких действий. Посерфили немного на Wildberries — разрядочка получилась, купили резиночку. Доказано, что 40% дистанционных покупок не доставляют удовольствия после их получения», — отметила психолог.