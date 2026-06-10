«Это и есть наркотик»: Психолог назвала две главные неочевидные зависимости россиян
С развитием маркетплейсов и доставки у психологов появилось два разных диагноза поведения: шопоголия и ониомания. На первый взгляд они похожи, но механизмы снятия тревоги — принципиально разные.
Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что шопоголик все покупает и снимает с помощью этого тревогу. Он может это все не носить, не использовать. В ониомании то же самое, но там не обязательно чувство покупки. Это следствие современных тенденций — Wildberries, Ozon и так далее.
По словам эксперта, в классической шопоголии компульсия запускается актом покупки. Оплата, подтверждение, ожидание доставки — это и есть наркотик. При ониомании человеку не нужно расставаться с деньгами. Ему нужен сам процесс: скроллинг, сравнение, добавление в корзину, выбор.
«В ониомании больше акт серфинга, добавления в корзину. Человеку нужно погружаться в скроллинг и ощущение того, что он что-то контролирует, что-то выбрал, что-то ждет. Это как некая параллельная жизнь, внутри которой он совершает множество решений, где он способен отказываться от выбора», — объяснила Кардиакос.
Она напомнила, что все зависимости работают одинаково: есть большое чувство дискомфорта, тревожность, и организм находит способ её снять — секс, алкоголь, еда, покупки, скроллинг.
«Особенно к этому склонны люди, которым трудно говорить "нет" и принимать важные решения. Они разгружают свою тревогу от непринятых решений, от несказанных слов с помощью таких действий. Посерфили немного на Wildberries — разрядочка получилась, купили резиночку. Доказано, что 40% дистанционных покупок не доставляют удовольствия после их получения», — отметила психолог.
Кардиакос отметила, что искусственный шопинг помогает людям побыть в ощущении мини-контроля над своей жизнью без последствий и бессильных решений.