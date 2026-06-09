«Непонятные бумажки»: Россиянам рассказали, как отличить настоящего психолога от мошенника

09 июня 2026, 13:35

Психиатр Федорович: диплом психолога не означает профессионализм

Фото: iStock/lithiumcloud

Блогеры в белых халатах заполонили соцсети: марафоны «почини свою жизнь», курсы по НЛП за 3 дня, разрыв «родовых программ». Как среди этого шума найти реального специалиста и почему даже опытные пациенты не проверяют документы?





Врач-психиатр Александр Федорович в беседе с «Радио 1» заявил, что люди не интересуются квалификацией врача.





«Я в психиатрии и психотерапии уже примерно 40 лет. За это время ни один из моих посетителей ни разу не спросил у меня ни диплом, ни сертификат, ни квалификацию. И это не потому, что я так хорошо устроился — у меня все эти бумаги есть, а потому что для обычного человека читать это сложно. Открываешь интернет, набираешь этого психолога — там вся стена увешана непонятными бумажками с цветными картинками, буквами на иностранных языках. Я думаю, что из них реальных не больше четверти. Для человека выбор крайне сложен», — отметил он.

«Я знаю немало ситуаций, когда люди бросали работу и уходили в психологию, будучи обманутыми пустыми надеждами. Снял кабинет, нажал на кнопку — и вот уже очередь. Единственный выход здесь — создание государственных очных учреждений, реальной альтернативы платным блогерам. Тогда вопрос решится сам собой», — резюмировал психиатр.