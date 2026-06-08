«Разваливают семьи»: Психиатр оценил инициативу отметить «диванных» блогеров-психологов

08 июня 2026, 18:39

Психиатр Федорович: блогеров-психологов нужно заменять федеральной программой

Фото: iStock/Iuliia Kandaurova

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова бьет тревогу: россияне массово жалуются на блогеров-психологов, которые доводят семьи до развода. Она предлагает законодательно запретить называться психологом без государственного диплома.





Врач-психиатр высшей категории Александр Федорович в беседе с «Радио 1» согласился, что проблема есть, но предостерег от поспешных выводов.





«Речь идёт о том, что никому не запрещено зарабатывать вообще никаким образом, кроме разве что нарушения уголовного законодательства. Вопрос о психологическом блогерстве открыт давно, и обсуждение того, что специалистов надо лицензировать, ведется уже лет 10–12, может быть, даже 15», — отметил он.

«Она должна быть единой для всех регионов, тогда появятся шансы упорядочить работу кого угодно, в том числе и блогеров. Хаос на рынке психологических услуг — лишь вершина айсберга. Пока не появится здоровая государственная альтернатива "диванным экспертам", клиенты так и будут рисковать», — сказал Федорович.