«Это катастрофа»: Врач рассказала, кому ни в коем случае нельзя ходить по лестнице

17 сентября 2026, 14:53

Врач Лапа: ходить по лестнице нельзя людям после инфаркта и при гипертонии

Фото: iStock/Nopphon Pattanasri

В сети появилась новость о том, что ежедневное хождение по лестнице снижает риск смерти от любых причин на 24%. Также выяснилось, что ходьба по ступенькам уменьшает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.





Врач-терапевт, аллерголог Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» предупредила, что это утверждение работает только для здоровых людей.





«Если человек здоров, он может ходить и по шестьдесят, и по сто ступеней. И он ходит, потому что у него проблем нет ни с дыханием, ни с сердечными одышками. Для пациентов после инфаркта, инсульта и при тяжёлой гипертонии такие нагрузки могут быть смертельно опасны, это просто катастрофа», — пояснила она.

«Мы поднимаемся, наступаем, переносим почти четыре тонны на каждое колено. Поэтому надо делать всё это с осторожностью. Особую группу риска составляют люди с тяжёлой гипертонией и сосудистыми заболеваниями. Им рекомендуется обязательно принимать антикоагулянты или даже обычный аспирин — особенно после перенесённого ковида, о котором многие могут даже не знать», — добавила Лапа.