«Это катастрофа»: Врач рассказала, кому ни в коем случае нельзя ходить по лестнице
Врач Лапа: ходить по лестнице нельзя людям после инфаркта и при гипертонии
В сети появилась новость о том, что ежедневное хождение по лестнице снижает риск смерти от любых причин на 24%. Также выяснилось, что ходьба по ступенькам уменьшает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.
Врач-терапевт, аллерголог Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» предупредила, что это утверждение работает только для здоровых людей.
«Если человек здоров, он может ходить и по шестьдесят, и по сто ступеней. И он ходит, потому что у него проблем нет ни с дыханием, ни с сердечными одышками. Для пациентов после инфаркта, инсульта и при тяжёлой гипертонии такие нагрузки могут быть смертельно опасны, это просто катастрофа», — пояснила она.
Она объяснила, что ходьба по ступеням — это один из самых тяжёлых видов реабилитации, поскольку даёт сразу нагрузку на ноги, дыхательную и сосудистую системы.
«Мы поднимаемся, наступаем, переносим почти четыре тонны на каждое колено. Поэтому надо делать всё это с осторожностью. Особую группу риска составляют люди с тяжёлой гипертонией и сосудистыми заболеваниями. Им рекомендуется обязательно принимать антикоагулянты или даже обычный аспирин — особенно после перенесённого ковида, о котором многие могут даже не знать», — добавила Лапа.
Здоровым людям собеседница посоветовала начинать с одного марша и ни в коем случае не пытаться сразу пройти много ступеней.