Терапевт рассказала о пользе проветривания перед сном

14 сентября 2026, 20:04

Терапевт Виноградова: перед сном стоит проветривать комнату

Фото: iStock/hrabar

В спальне стоит открывать окна для проветривания для качественного отдыха. Такой совет дала терапевт «СМ-Клиники» Татьяна Виноградова.





В беседе с RT она отметила, что организм, готовясь ко сну, снижает температуру, а слишком тёплый воздух в комнате будет затруднять процесс. Из-за этого человек будет хуже спать, а утром ощущать разбитость.





«При работающих батареях влажность в помещении часто снижается, из-за чего могут пересыхать слизистые оболочки носа и горла, появляться ощущение сухости во рту и дискомфорт при дыхании. Это также способно ухудшать субъективное качество сна. Поэтому перед сном полезно проветривать комнату», — посоветовала Виноградова.