Терапевт рассказала о пользе проветривания перед сном
Терапевт Виноградова: перед сном стоит проветривать комнату
В спальне стоит открывать окна для проветривания для качественного отдыха. Такой совет дала терапевт «СМ-Клиники» Татьяна Виноградова.
В беседе с RT она отметила, что организм, готовясь ко сну, снижает температуру, а слишком тёплый воздух в комнате будет затруднять процесс. Из-за этого человек будет хуже спать, а утром ощущать разбитость.
«При работающих батареях влажность в помещении часто снижается, из-за чего могут пересыхать слизистые оболочки носа и горла, появляться ощущение сухости во рту и дискомфорт при дыхании. Это также способно ухудшать субъективное качество сна. Поэтому перед сном полезно проветривать комнату», — посоветовала Виноградова.
В случае, если человек часто просыпается ночью из-за жары, потливости или жажды, врач призвала снизить температуру в комнате до комфортных значений, однако слишком холодно в спальне тоже быть не должно, заключила специалист.