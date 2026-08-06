Фитнес-тренер рассказал, почему для похудения ходьба эффективнее бега
Фитнес-тренер Сергей Литовченко рассказал, почему для похудения ходьба эффективнее бега. Об этом пишет «Татар-информ».
По его словам, если новичок начнёт бегать, он сожжёт мало калорий, так как пробежит всего 1-1,5 круга и на этом тренировка завершится. В то же время человек может ходить дольше, ведь для этого не требуется физическая форма. Кроме того, количество шагов можно постоянно увеличивать, что даёт дополнительную нагрузку. Специалист утверждает, что человек без спортивной подготовки способен ежедневно проходить от 7 до 10 тысяч шагов.
Литовченко отмечает, что для людей с хорошей физической подготовкой более эффективным способом похудения является бег. Подготовленный спортсмен может преодолевать большие расстояния и выдерживать более интенсивные нагрузки, что способствует активному расходу энергии и запуску процессов сжигания жира.
Читайте также: