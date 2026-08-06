Фитнес-тренер рассказал, почему для похудения ходьба эффективнее бега

06 августа 2026, 18:24

Фитнес-тренер Литовченко: для похудения ходьба эффективнее бега

Фото: iStock/gbh007

Фитнес-тренер Сергей Литовченко рассказал, почему для похудения ходьба эффективнее бега. Об этом пишет «Татар-информ».