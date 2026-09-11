Психотерапевт рассказал, лечится ли женский алкоголизм

11 сентября 2026, 18:30

Психотерапевт Сайфуддинов: Женский алкоголизм поддается лечению

Фото: iStock/fizkes

На пресс-конференции в «Татар-информе» заведующий вторым женским отделением Республиканского клинического наркологического диспансера Татарстана Джавид Сайфуддинов прокомментировал распространенные мифы о женском алкоголизме.