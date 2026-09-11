Психотерапевт рассказал, лечится ли женский алкоголизм
На пресс-конференции в «Татар-информе» заведующий вторым женским отделением Республиканского клинического наркологического диспансера Татарстана Джавид Сайфуддинов прокомментировал распространенные мифы о женском алкоголизме.
Один из распространённых мифов, по словам специалиста, заключается в том, что женщины быстрее привыкают к алкоголю. Это является формой стигматизации. Люди привыкли считать, что мужчина может позволить себе выпить, даже если это приведёт к запою на несколько дней. Однако, если становится известно, что в семье пьёт женщина, то это вызывает осуждение. Потом она начинает скрывать свою проблему, и узнать о серьёзной стадии алкоголизма можно только тогда, когда ситуация становится критической, пояснил врач.
Сайфуддинов утверждает, что алкоголизм у мужчин и женщин не имеет существенных различий. Сложность женского алкоголизма заключается в том, что женщины часто не осознают или не хотят признать свою зависимость.
Ещё один миф гласит, что женский алкоголизм неизлечим. Однако это не так. Лечение женского алкоголизма проходит так же успешно, как и мужского. Женщине просто требуется больше времени для работы с психологом и психотерапевтом. Важно донести до пациентки, что обсуждение её заболевания — это нормально, отметил психотерапевт.
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