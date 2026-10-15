«Это не норма»: Гинеколог назвала две главные причины дискомфорта во время секса

15 октября 2026, 16:14

Гинеколог Ерофеева: дискомфорт во время секса происходит из-за смазки

Фото: iStock/stefanamer

Секс должен приносить удовольствие, а не становиться испытанием на прочность. Однако, по статистике, с болезненными или просто дискомфортными ощущениями во время близости сталкивается каждая вторая женщина. Почему это происходит и когда стоит тревожиться на этот счет?





Врач-гинеколог, акушер Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» заявила, что дискомфорт во время полового акта — это повод разобраться, а не терпеть.





«У нас в стране, к сожалению, нет программ полового воспитания. Мы не знаем, что является нормой, а что патологией. Онкологические заболевания не вызывают боли на ранних стадиях, поэтому боль во время секса — это чаще всего вопрос смазки и деликатности партнёра, а не признак смертельного заболевания. Но игнорировать регулярные осмотры у гинеколога всё равно нельзя», — сказала она.

Недостаток смазки: при сухом половом акте процесс болезненный и неприятный. И здесь важно позаботиться о смазке заранее: если пара пользуется мужским презервативом, смазка должна быть водорастворимой, иначе латекс разрушится, растянется и лопнет. Если презерватив не используется, подойдёт любая.

при сухом половом акте процесс болезненный и неприятный. И здесь важно позаботиться о смазке заранее: если пара пользуется мужским презервативом, смазка должна быть водорастворимой, иначе латекс разрушится, растянется и лопнет. Если презерватив не используется, подойдёт любая. Поведение партнёра: жесткий секс никогда не являлся нормой. Это приём, который используют в порноиндустрии, чтобы привлечь аудиторию.

«Мужчина плохо подготавливает женщину к сексуальному контакту, ведёт себя с ней не нежно, не деликатно, а жёстко, предполагая, что всё то, чего он насмотрелся в порнофильмах, является нормой. Не на порнофильмах надо учиться деликатному сексу, а на специальных курсах. Такие программы должны быть для обычных взрослых людей в возрасте старше восемнадцати лет», — отметила гинеколог.