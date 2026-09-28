«Ты меня не хочешь?» Сексолог рассказала, как не потерять сексуальное желание в стрессовый период

28 сентября 2026, 18:22

Сексолог Арутюнян: сексуальное желание может зависеть от многих факторов

Фото: Istock/Napadon Srisawang

Человек отработал, приготовил ужин, разобрался с домашними делами и наконец лёг. «Ты меня больше не хочешь?» — спрашивает партнёр. И теперь к общей усталости и осеннему хмурому настроению прилагается необходимость доказать любовь половым актом.





Сексолог, психолог, когнитивно-поведенческий терапевт Евгения Арутюнян в беседе с «Радио 1» заявила, что прежде чем искать способ срочно вернуть страсть, нужно посмотреть, куда вы собираетесь её поместить.





«Между мытьём посуды и шестью часами сна? Если для близости остаётся только конец дня, когда хочется лежать и не разговаривать, попробуйте освободить другое время. Обсудите с партнёром нагрузку. Иногда можно заказать доставку ужина или клининга, или просто ничего не делать, чтобы действительно отдохнуть», — сказала она.

«Предположим, вы организовали вечер так, чтобы снизить нагрузку, зажгли свечи и включили приятную музыку. И вроде все движется к близости, но возникает еще одно но: хочется объятий, но не секса. Я бы предложила договориться об этом прямо, чтобы каждое прикосновение не сопровождалось вопросом: "А продолжение будет?". Если вам не хватает близости, можно обсудить это прямо, но не устраивая допрос и не выставляя приговор: "Значит, ты меня больше не любишь"», — объяснила Арутюнян.